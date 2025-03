PRF recupera carro roubado em Castanhal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro roubado na manhã do último domingo (9/3), durante ronda no quilômetro 50 da BR 316 em Castanhal, no nordeste do Pará.

Segundo a PRF, os agentes abordaram um veículo modelo Chevrolet Onix de cor preta e, durante a verificação, constataram indícios de adulteração no automóvel.

Após análise minuciosa, foi verificado que os sinais identificadores pertenciam originalmente a outro veículo da mesma cor e com registro de roubo/furto no sistema da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal.

Com isso, o carro foi recuperado e o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Castanhal para que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.

O Código Penal brasileiro estabelece que a receptação consiste em “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”. A pena para esse crime é de um a quatro de reclusão, e multa.