PRF recupera caminhonete roubada durante fiscalização na BR-316, em Santa Izabel do Pará

A Polícia Rodoviária federal (PRF) recuperou uma caminhonete roubada na quarta-feira (26/2). O automóvel foi localizado durante fiscalização na BR-316, em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado.

Segundo a PRF, a equipe realizava ronda pela rodovia quando flagrou o veículo Toyota Hilux, de cor preta, realizando uma ultrapassagem proibida pela direita. Ao iniciar a abordagem, os policiais perceberam que o veículo apresentava um problema no pisca alerta. Durante uma consulta aos sistemas, foi constatado que o modelo da caminhonete divergia do registrado no documento CRLV e que o condutor cumpria pena em regime semiaberto.

VEJA MAIS

Ainda conforme as autoridades, após uma inspeção mais detalhada, os agentes confirmaram que o veículo apresentava diversos sinais de adulteração. A equipe conseguiu identificar a verdadeira placa da caminhonete, que constava como roubada em Minas Gerais.

O condutor e o veículo foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santa Izabel do Pará, a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação e adulteração de sinal identificador.