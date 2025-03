PRF recupera motocicleta roubada durante fiscalização na BR-155, em Marabá

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma motocicleta na BR-155, em Marabá, município no sudeste do Pará. O caso aconteceu no último sábado (8/3) e, segundo a PRF, o veículo tinha registro de roubo/furto.

Por volta das 15h20, durante fiscalização no quilômetro 323, os agentes abordaram uma motocicleta Honda Pop de cor branca. Depois de uma inspeção detalhada, a polícia constatou que a moto era roubada.

Ainda de acordo com a PRF, ao ser questionado pelos policiais, o condutor alegou ter efetuado a compra da motocicleta neste mês, declarando desconhecer que ela fosse produto de roubo.

Com isso, o veículo foi recuperado e o condutor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Marabá, para que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelo crime de receptação.

O Código Penal brasileiro estabelece que a receptação consiste em “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”. A pena para esse crime é de um a quatro, e multa.