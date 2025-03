PRF apreende madeira ilegal e anfetamina em Capanema

Uma carga ilegal de 23 metros cúbicos de madeira foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Capanema, nordeste do Pará, na sexta-feira (28). Além do carregamento de madeira, os agentes também localizaram 14 comprimidos de anfetamina e 26 comprimidos de Diazepam, que estavam armazenados em um caminhão.

VEJA MAIS:

A apreensão da PRF ocorreu após uma ação de fiscalização no quilômetro 151 da BR-316. O veículo que continha os materiais ilegais era conduzido por um menor de idade, que apresentou uma Guia Florestal falsa aos policiais, referente à documentação da carga, que é necessária para transportar madeira.

De acordo com a PRF, a anfetamina encontrada no veículo costuma ser utilizada por motoristas para se manterem alertas e sem sono durante as viagens. No entanto, a fabricação e a comercialização da substância são proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Toda carga apreendida foi encaminhada para a Delegacia de Capanema, com o intuito de serem realizados os procedimentos legais. O condutor que foi abordado pelos agentes assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e terá que comparecer à Justiça para responder possivelmente por crimes ambientais e porte de drogas para consumo próprio.