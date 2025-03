PRF apreende 98 m³ de madeira ilegal durante fiscalização no nordeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 98 m³ de madeira ilegal na quarta-feira (5/3) em duas ocorrências distintas. As ações aconteceram durante fiscalização nos municípios de Castanhal e Dom Eliseu, no nordeste do Pará.

Segundo a PRF, na primeira ação, realizada por volta de 00h45, no quilômetro 54 da BR-316 em Castanhal, a PRF apreendeu 64 m³ de madeira exótica transportada em um caminhão e três semirreboques. A inspeção constatou divergência entre a carga transportada e a declarada.

Já na segunda ocorrência, realizada por volta das 13h30 no quilômetro 19 da BR-010 em Dom Eliseu, a PRF abordou uma combinação veicular composta por um caminhão trator e um semirreboque. Durante a fiscalização, foi constatado que a carga de 34 m³ de madeira da espécie Eucalipto apresentava divergências entre o peso declarado na nota fiscal e o peso real aferido na balança do posto fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). Além disso, o condutor não apresentou a documentação ambiental obrigatória, como a Licença de Atividade Rural (LAR) e a Declaração de Corte e Colheita (DCC).

As cargas foram apreendidas e deixadas à disposição dos órgãos ambientais competentes para os procedimentos legais. Os motoristas envolvidos assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e comprometeram-se a comparecer em juízo conforme solicitado, respondendo, em tese, por crime ambiental.