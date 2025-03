Denúncia resulta na prisão de dois homens por posse de arma de fogo de uso permitido em Irituia

Eduardo Wender Dias e um outro homem identificado apenas como Carlos foram presos pela Polícia Militar na quarta-feira (5/3), em Irituia, no nordeste do Pará, pelo crime de posse de arma de fogo de uso permitido. A prisão aconteceu depois que uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) recebeu a denúncia de dois homens que estavam escondidos na Vila Éfeso, andando com armas em punho, atirando e amedrontando os moradores da região.

Após chegar no local, moradores indicaram à PM o possível paradeiro dos suspeitos. Segundo as autoridades, assim que os militares chegaram perto de onde a dupla estaria escutaram sons característicos de disparos de arma de fogo.

Com isso, os agentes seguiram em uma área de mata e avistaram um barraco, onde estava pendurada uma espingarda caseira. Perto dali estavam dois homens, que se tratavam de Eduardo e Carlos. Eles foram abordados pelos policiais. O barraco então foi vistoriado e lá os PMs encontraram outras duas armas caseiras, munições e dois rádios comunicadores.

A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada até a delegacia. Os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.