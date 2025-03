Homem é encontrado morto dentro de casa com perfurações pelo corpo em Irituia

Cosmo Soares Cordeiro, de 49 anos, foi encontrado morto dentro de casa na manhã de terça-feira (4/3), em Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, a vítima apresentava perfurações pelo corpo que, ao que tudo indica, foram ocasionadas por um objeto cortante. Por enquanto, o caso é misterioso.

A PM foi acionada ao caso, ocorrido na Vila Betânia, zona rural do município, por volta das 8h. Os militares se deslocaram até o local e, ao chegarem lá, encontraram manchas de sangue espalhadas no imóvel da vítima e confirmaram a morte de Cosmo.

O local então foi isolado pelas equipes do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM) e o caso comunicado às polícias Científica e Científica. No momento, a polícia tenta esclarecer as circunstâncias da morte de Cosmo.

Até o fim da manhã desta quarta-feira (5/3), nenhum suspeito havia sido preso ou identificado por envolvimento no crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.