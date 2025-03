Pedreiro é morto a facadas após desentendimento durante o Carnaval em Marituba

Um pedreiro, identificado como Osivaldo Gomes, de 33 anos, morreu após ser esfaqueado durante uma briga em Marituba, na noite de terça-feira (4/2). Conforme as informações iniciais, a vítima estaria se divertindo em uma comemoração de Carnaval quando o crime ocorreu, no bairro Nova União. Não há informações se o suspeito do crime foi preso.

Segundo os relatos de testemunhas, por volta de 23h, Osivaldo estaria consumindo bebidas alcoólicas com alguns amigos quando teve início uma discussão que evoluiu para uma briga. Em certo momento, um dos homens envolvidos pegou uma faca e desferiu três golpes na região do pescoço da vítima. O pedreiro ainda conseguiu correr alguns metros em busca de ajuda, mas caiu e morreu no meio da rua antes da chegada do socorro médico.

Pessoas que estavam na área ainda tentaram ajudar o homem, mas perceberam que ele não apresentava sinais vitais. Uma viatura da Polícia Militar foi chamada para atender à ocorrência. Vizinhos informaram que Osivaldo não teria envolvimento com o mundo do crime e seria muito querido pelas pessoas da área. Amigos e familiares lamentaram a morte do pedreiro.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que equipes da Seccional de Marituba trabalham para identificar e localizar os envolvidos no homicídio. "Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar o trabalho policial", comunicaram.