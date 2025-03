Dupla suspeita de planejar roubos a empresários de Monte Alegre é presa

Dois homens identificados como Rosinei Ribeiro de Sousa e Marcos Danilo Silva foram presos na noite de terça-feira (4) pela Polícia Militar no Porto do Distrito de Santana do Tapará, em Santarém, oeste do Pará. A dupla foi interceptada por agentes do 18º Batalhão Gurupatuba e estava em posse de um revólver Colt calibre 357 Magnum, além de seis munições intactas.

De acordo com a PM, a abordagem foi realizada dentro da operação de ações preventivas do batalhão. Durante a verificação, os policiais encontraram a arma dentro da mochila de um dos suspeitos. A investigação do setor de inteligência apontou que os homens planejavam assaltar empresários em Monte Alegre e região.

Ainda segundo a polícia, ambos possuem um extenso histórico criminal. Devido à logística da operação, Rosinei Ribeiro e Marcos Danilo foram inicialmente custodiados na delegacia de Monte Alegre e, posteriormente, encaminhados à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil em Santarém, onde foram apresentados juntamente com a arma apreendida. (Com informações do site O Impacto)