Curto-circuito em ventilador pode ter iniciado incêndio em apartamento no Marco, diz morador

Um curto-circuito em um ventilador pode ter dado início ao incêndio que atingiu um apartamento do edifício Campos do Jordão, no bairro do Marco, em Belém, na manhã desta terça-feira (25). Segundo os moradores do local, pelo menos dois quartos foram atingidos. O Corpo de Bombeiros do Pará foi acionado e controlou as chamas. Perícias foram realizadas para descobrir o que começou o fogo.

Segundo o proprietário do apartamento, o jornalista João Paulo Jussara, a mãe e o primo estavam no local no momento em que as chamas iniciaram. “Meu primo dormia no quarto que começou o fogo, que fica ao lado do quarto da minha mãe. Quando foi umas 5h40 da manhã, mais ou menos, ele acordou e foi tomar banho. O ventilador ficou ligado. Ele disse que começou a ouvir um barulho estranho, tipo de explosão, de faísca. Então ele correu, pois, inicialmente, achou que a minha mãe tinha caído da cama. Foi um barulho forte. Só que, quando chegou no quarto, o ventilador já estava pegando fogo”, relatou o proprietário.

Conforme o que foi relatado por João Paulo Jussara, as chamas se espalharam rapidamente. “O fogo já tinha pegado em algumas outras partes, como a parede e o teto. Estava se alastrando de forma muito rápida. Meu primo acordou a minha mãe e correu para desligar o registro geral do apartamento. Ele ainda pegou o extintor do corredor, mas não tinha mais como apagar o incêndio, pois as chamas estavam altas. A minha mãe estava muito abalada e tentou pegar algumas coisas, mas não conseguiu. Ela não queria sair de lá, mas meu primo a tirou por causa do perigo”, contou o proprietário.

VEJA MAIS

Após os bombeiros serem chamados, vários vizinhos tentaram ajudar os moradores do apartamento em chamas. “Meu primo ligou para os Bombeiros, mas eles demoraram cerca de 40 minutos para chegar. As chamas destruíram completamente o quarto. O quarto onde a minha mãe dormia, que fica ao lado, também foi atingido parcialmente. Foi um susto muito grande, minha mãe ainda está assustada, mas eles não se feriram”, disse João Paulo Jussara.

Na hora do ocorrido, o prédio ficou tomado por fumaça, mas nenhum outro apartamento foi atingido. Os moradores dos outros apartamentos próximos foram retirados e só poderão retornar quando os militares conseguirem dissipar toda a fumaça do edifício.