Criminosos tentam começar assalto a hotel por telefone e crime é impedido pela PM em Santarém

Um possível assalto foi evitado pela Polícia Militar, na noite de sexta-feira (27), em Santarém, região oeste do Pará. O alvo do crime seria um hotel, localizado na rodovia Fernando Guilhon. Uma blitz que ocorria próximo da área permitiu que os militares chegassem até o local mais rápido. Ninguém foi preso pelo crime que se pretendia iniciar com ligações. As informações são do Blog do Pião

VEJA MAIS

Equipes do 3º e 35º Batalhão da Polícia Ambiental e Companhia de Missões Especiais da Polícia Militar foram deslocados e atenderam a ocorrência. Por conta disso, os criminosos não conseguiram efetuar o assalto e se tratou apenas de um susto.

Testemunhas disseram à polícia que os envolvidos estariam exibindo armas de fogo do lado de fora do estabelecimento e iam dando ordens à recepcionista por telefone. A própria funcionária da recepção foi quem deu essa versão às autoridades.

Um homem identificado como Márcio Nascimento estava do lado do dono hotel, que é amigo dele. Ambos presenciaram a ligação avisando o assalto. "A porta do hotel mantém-se sempre fechada. Anunciaram o assalto por telefone. De dentro do carro, eles ficavam mostrando a arma e dizendo para a recepcionista preparar dinheiro, celular e tudo mais. A Polícia se movimentou muito rápido, e, graças a Deus e aos militares, foi uma tentativa frustrada", contou ao blog.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.