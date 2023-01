Paróquia no bairro do Parque Verde é alvo de assalto na madrugada desta sexta (27), em Belém

A Paróquia Natividade de Nosso Senhor Jesus Cristo, no conjunto Sideral, bairro do Parque Verde, em Belém, foi alvo de assalto na madrugada desta sexta-feira (27). A informação foi confirmada pela Arquidiocese de Belém. O caso é investigado pela delegacia do bairro da Cabanagem. Ninguém ficou ferido após o crime.

Quem procurou a polícia foram os padres Miguel Oliveira e Moisés Souza, que relataram todo o crime.

A Arquidiocese lamentou o ocorrido e repudiou todo e qualquer ato de violência, seja física, psicológica ou verbal: "Buscamos incansavelmente por meio de nossas ações pastorais promover o bem-estar da sociedade, bem como corroborar com as autoridades competentes para o bem-estar da comunidade".

A Polícia Civil do Pará (PCPA) foi procurada pela redação integrada de O Liberal para dar mais detalhes sobre como ocorreu a dinâmica do assalto. Em nota, a PCPA disse apenas que diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas via Disque-Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.