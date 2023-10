Criminosos interrompem aula e executam professor de artes marciais no Aurá

Um homem, identificado como Alberto Ramos Pinheiro, de 42 anos, mais conhecido como 'Moreia', foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (19), na quadra 41, transversal da Estrada do Aurá, em Ananindeua, grande Belém. Conforme as informações iniciais, por volta das 20hrs, três homens teriam se aproximado a pé e efetuado vários disparos contra a vítima, que dava aula de artes marciais na rua para aproximadamente 15 crianças. Segundo moradores, um dos alunos de Alberto teria sido atingido de raspão por um dos tiros.

Segundo as autoridades, o crime ocorreu em frente ao local onde Alberto havia montado, há cerca de um ano, uma escola de artes marciais para crianças do bairro. O espaço fica ao lado da casa da vítima, onde ele morava com a mãe e os irmãos. Após o crime, a população teria acionado a PM, que isolou a área e chamou a Polícia Civil e Científica. Os peritos relataram ter encontrado cerca de 14 estojos de projéteis próximos ao corpo de Alberto. O aluno atingido de raspão na região das costas, que teria 10 anos, foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Não há mais informações sobre o estado de saúde da criança.

Segundo os moradores, o lutador de boxe costumava fazer as atividades com os alunos na rua todos os dias e foi se aproveitando dessa rotina que os assassinos chegaram no local e horário certo para executar a vítima. Familiares teriam relatado não saber se Alberto estaria recebendo ameaças. A vítima trabalhava fazendo bicos como segurança em algumas lojas no centro de Belém. Os moradores da área, por medo, não teriam informado aos policiais mais detalhes sobre os executores ou a direção para onde eles fugiram após os disparos.