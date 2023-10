Homem morre e outro é preso após assaltar oficina na sacramenta, em Belém

Dois homens tentam assaltar uma oficina e são surpreendidos por uma viatura da Polícia Militar que passava no local no momento em que os suspeitos estariam cometendo o crime. O caso teria ocorrido por volta de 9h30 da manhã desta quarta-feira (19), na Avenida Norte, Conjunto Divina Providência (CDP), no bairro da Sacramenta, em Belém. Um dos suspeitos, identificado somente como Leandro, morreu no local e o comparsa, que ainda não teve a identidade revelada, foi preso.

VEJA MAIS

Uma câmera de segurança de um outro estabelecimento mostra como tudo ocorreu. Um dos suspeitos chega de moto e outro caminhando, na direção oposta da via, para não chamar atenção. O que está de camisa azul puxa uma arma da cintura e anuncia o assalto, o outro, que seria o Leandro, também desce do veículo e entra no estabelecimento. Cerca de 30 segundos depois, uma viatura da PM passa pelo local e, ao perceber a aproximação dos agentes, os dois homens sobem na moto e tentam fugir.

Após a ação de perseguição, os PMs relataram que o garupa da moto teria feito menção de atirar na viatura e, para se defender, os agentes dispararam contra a dupla. Leandro, que era quem conduzia a moto, foi atingido pelos tiros. Os dois homens teriam caído da moto na área do Paraíso dos Pássaros e a PM realizou a abordagem. Leandro estava desacordado quando foi encaminhado, na própria viatura, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta.

Conforme informações que circulam nas redes sociais, Leandro teria chegado sem vida à UPA. Ele teria sido alvejado por dois disparos que atingiram a região do tórax. O outro suspeito teria sido encaminhado para a Seccional da Sacramenta, para os procedimentos cabíveis.

A equipe da Redação Integrada de OLiberal solicitou mais informações a Polícia Civil e Militar e aguarda respostas.