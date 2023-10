'Samurai' é morto durante tentativa de assalto em Alenquer, nesta quarta (18)

A tentativa de assaltar uma loja no município de Alenquer, no oeste do Pará, nesta quarta-feira (18), não deu certo para dois homens. Um deles, identificado como sendo "Samurai", acabou sendo morto ao ser alvejado com disparo de arma de fogo, na travessa Colombiano Marvão. O outro suspeito acabou sendo preso pela Polícia.

Samurai é conhecido da Polícia, pela prática de crimes naquela região do Estado, inclusive, respondendo por homicídio. Policiais militares e civis compareceram ao local da ocorrência.

A Reportagem Integrada do Grupo Liberal continua levantando mais informações sobre esse caso.