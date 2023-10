Homem em cadeira de rodas é preso por tráfico, em Parauapebas

Um homem em cadeira de rodas, identificado como João Vitor Mendes Barbosa, foi preso na noite de terça-feira (17) pela Polícia Militar após ser flagrado com substâncias entorpecentes. Segundo informações das autoridades, tudo teria ocorrido na Rua São João Batista, no bairro Guanabara, em Parauapebas, município da região sudeste paraense. Além disso, uma adolescente de 17 anos foi apreendida e encaminhada para as autoridades especializadas.

De acordo com a PM, os agentes faziam rondas ostensivas pela área quando, ao se aproximarem de um grupo, os jovens teriam fugido, deixando no local apenas João Vitor - que não conseguiu correr devido à deficiência - e a adolescente, que teria ficado com ele.

Ao abordar os dois e vistoriar a área os agentes teriam encontrado no chão cerca de seis embrulhos pequenos que seriam se uma substância semelhante à maconha, além de outros quatro papelotes do mesmo produto nos bolsos de João. Após ser indagado pelos policiais, o suspeito teria confessado que estaria comercializando a droga no local. Os policiais questionaram se havia mais drogas com João e ele acabou confessando que na casa onde mora havia mais entorpecentes.

Os policiais se deslocaram até o endereço repassado pelo suspeito e revistaram o local. Durante as buscas, os agentes encontraram mais oito tabletes de maconha pesando que pesavam, cada um, aproximadamente 1kg, além de uma porção menor, de 581 gramas. Quando os agentes perguntaram à adolescente o que ela estaria fazendo no local da abordagem, ela declarou que tinha a função de vender e entregar as drogas a mando de João Vitor. Uma viatura foi solicitada para levar o suspeito, a adolescente e as drogas até a delegacia para os procedimentos cabíveis.