Homem vindo de Manaus é preso por tráfico de drogas em Marituba

Um homem, identificado como Luiz Emilio Lima Pinheiro, de 34 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil por tráfico de drogas. O caso ocorreu em uma transportadora no bairro Decouville, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Autoridades policiais informaram que a ação teria ocorrido após uma denúncia anônima. A droga estava dentro de um carro estacionado no pátio do estabelecimento.

De acordo com os policiais civis, os agentes estavam fazendo ronda na área quando receberam a informação de que havia um homem portando substâncias ilícitas no pátio da transportadora. Além disso, o denunciante repassou as características e a placa do veículo onde a droga estaria. Os agentes informaram que em duas situações de denúncias feitas anteriormente foi comprovado que havia entorpecentes vindos da cidade de Manaus (AM) em veículos que estavam no pátio da transportadora.

Ao chegar ao local, os policiais avistaram Luiz, que teria tentado se esconder ao perceber a aproximação da viatura da PC. No entanto, ele foi abordado e questionado sobre o que estaria fazendo no local. Os agentes perceberam a atitude suspeita e nervosa de Luiz. Um dos policiais perguntou quem era o responsável pela empresa e um homem chamado Lucas Mateus dos Remédios Quadros se apresentou como gerente do estabelecimento. Após Luiz ser questionado novamente sobre o que estaria fazendo no local, ele informou que teria ido buscar um veículo Pálio Weekend, de cor branca, o mesmo relatado na denúncia. Os policiais fizeram uma revista minuciosa no veículo e encontraram um compartimento falso atrás do banco traseiro, onde estavam cinco tijolos de uma substância prensada similar à maconha.

Diante do flagrante, foi dada voz de prisão a Luiz Emilio, que é natural de Manaus, pelo crime de tráfico de entorpecentes. O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Decouville (Depol), juntamente com a droga apreendida, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.