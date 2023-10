Sargentos da PM são presos em flagrante ao tentar extorquir mulher com R$ 20 mil no Pará

Romeu Menezes de Azevedo e Silvio Mendes da Silva, ambos sargentos da Polícia Militar, foram presos em flagrante, pelos crimes de concussão – delito praticado por um funcionário público contra a administração para conseguir vantagem para si mesmo ou terceiros – e cárcere privado, no município de São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, na última terça-feira (17). Segundo as autoridades policiais, eles exigiram da companheira de um homem, que teria mandado de prisão em aberto pela Justiça de Maranhão, um pagamento de R$ 20 mil, que caso não fosse repassado, iriam levá-la presa. Os dois passaram por audiência de custódia nesta quinta-feira (19) e receberam liberdade provisória, ordenados a utilizar tornozeleira eletrônica como medida cautelar, enquanto o processo segue em investigação.

O caso ocorreu quando os PMs portavam arma de fogo e estariam ameaçando a vítima, além das duas filhas dela, de 10 e 12 anos, conforme o relato policial. Os militares ainda falavam para as crianças ficarem caladas, senão iriam chamar atenção. Uma guarnição do 42º Batalhão de Polícia Militar (42º BPM), que faz o policiamento na cidade, foi acionada por uma amiga da mulher, denunciando os crimes cometidos pelos sargentos Romeu e Silvio. Ao chegar no local denunciado, os agentes encontraram um carro modelo Honda Fit prata, onde estavam os militares. A vítima ocupava Kia Cerato prateado e se dirigia para uma agência bancária para realizar mais saques em dinheiro para entregar aos policiais.

Com os militares detidos, a polícia encontrou duas armas da pertencentes à PM, cartões de crédito, uma algema, munições, joias e celulares. (Reprodução / Redes sociais)

Diante deste cenário, a PM abordou Romeu e Silvio e localizou com eles duas pistolas pertencentes à corporação e as carteiras funcionais da polícia, carregadores com munições calibre .40, um par de algemas, cartões de créditos, celulares, assim como joias que tinham sido levadas da vítima e estavam escondidas no porta luvas do Honda Fit. Os dois receberam voz de prisão em flagrante e foram encaminhados à Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Santa Izabel.

Romeu é lotado no 45º BPM, que fica em Tailândia, enquanto Silvio é do 24º Batalhão, em Belém. A PM disse à redação integrada de O Liberal, em nota, que não compactua com desvio de conduta de qualquer agente e que um processo administrativo vai apurar o caso. A corporação confirmou a prisão dos militares, dizendo que eles "foram autuados em flagrante e estão à disposição da Justiça, custodiados no Centro de Recuperação Coronel Anastácio das Neves (CRCAN)". Entretanto, a reportagem cofirmou com às autoridades Romeu e Silvio foram liberados provisoriamente nesta quinta (19)