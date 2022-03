Criminosos atacam carro-forte a tiros no Pará

​Um carro-forte que saiu de Marabá foi alvo de criminosos na rodovia federal BR-153, entre os municípios de São Domingos do Araguaia e São Geraldo do Araguaia, no sudeste paraense, no final da manhã desta terça-feira (29).

Os suspeitos armados estavam divididos em dois carros de luxo, sendo uma Hillux e uma Range Rover, de cor branca. Eles atacaram o carro-forte, que tinha como destino a cidade de São Geraldo do Araguaia, e trocaram tiros com os seguranças. Na fuga, os criminosos atearam fogo em um dos carros conduzidos por eles próprios, com objetivo de não deixar pistas.

Até o momento, não há relatos sobre feridos. Também não foi divulgado se havia valores dentro do carro-forte. Os seguranças regressaram a São Domingos do Araguaia, pois o carro incendiado pela quadrilha impossibilitou com que eles dessem prosseguimento à viagem.

A Polícia Civil do Pará informou que o caso é investigado pela delegacia de São Domingos do Araguaia. Diligências são realizadas para localizar os envolvidos. Informações que ajudem nas investigações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia, número 181. O sigilo é garantido.