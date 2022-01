Bandidos explodem carro-forte na BR-308, no nordeste paraense

Um grupo criminoso explodiu um carro forte na manhã desta terça-feira (4) durante uma tentativa de assalto ocorrida entre os municípios de Augusto Corrêa e Bragança, no nordeste paraense. Segundo a Polícia Civil, apesar do ataque, os bandidos fugiram sem levar nada.

Imagens do local onde tudo aconteceu mostram o veículo completamente destruído, com partes do carro de transporte de altos valores a metros de distância, indicando o impacto da explosão. Não há relatos de feridos e nem de quantas pessoas estão envolvidas no crime.

Equipes da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Superintendência Regional do Caeté e Polícia Militar, por meio do Grupamento Tático Operacional (GTO), estão no local apurando mais informações e realizando buscas para prender os envolvidos no crime.

"Diligências estão sendo feitas e todas as medidas cabíveis estão sendo adotadas para identificar os autores", informou a PC, em nota.

Informações que ajudem na identificação e localização dos envolvidos no crime podem ser repassadas às autoridades policiais por meio do Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e não é necessário se identificar.