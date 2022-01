Criminosos que explodiram carro-forte no Pará continuam foragidos

Autoridades policiais continuam as buscas pelos assaltantes que explodiram um carro-forte, na última terça-feira (4), na BR-308, entre os municípios de Bragança e Viseu, na região nordeste do Pará. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o veículo ficou totalmente destruído, porém os criminosos não conseguiram levar o dinheiro que estava no cofre. Com informações do site Correio de Carajás.

De acordo com informações do delegado Luís Guilherme, da Polícia Civil, o crime foi cometido por, pelo menos, cinco assaltantes. Todos fugiram em um carro e, depois, atearam fogo no veículo para dificultar a coleta de impressões digitais que levem a polícia à identificação dos criminosos.

Equipes da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Superintendência Regional do Caeté e Polícia Militar, por meio do Grupamento Tático Operacional (GTO), estão na região apurando mais informações e fazendo buscas para prender os envolvidos no crime, que teriam sido vistos por ramais das proximidades. Qualquer informação pode ser repassada à polícia por meio do Disque-Denúncia, no número 181.