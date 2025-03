Criminosos assaltam posto de combustível e fogem com 'tanque cheio' em Santarém

Dois homens assaltaram um posto de combustível na tarde de terça-feira (18/3), localizado na Avenida Tancredo Neves com Travessa 22, na área da Nova República, em Santarém, oeste do Pará. Os criminosos, que estavam em uma motocicleta, ainda saíram com o “tanque cheio” sem pagar.

Câmeras de segurança registraram o caso, por volta das 14h59, e as imagens foram divulgadas pelo portal O Impacto. Pela gravação é possível ver os assaltantes, um de camisa amarela e o outro com uma jaqueta escura. O garupa desce da moto, enquanto uma frentista abastece o veículo, e anuncia o assalto para outro funcionário segurando uma arma.

Conforme o portal O Impacto, a dupla fugiu com toda a quantia em dinheiro arrecadado no dia. Até o começo da manhã desta quarta-feira (19/3), as autoridades não tinham localizado os envolvidos.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.