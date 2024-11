Assaltantes roubam clientes e 'limpam' caixas de supermercado no Bengui

Um grupo criminoso invadiu um supermercado do bairro do Bengui, em Belém, no último sábado (16/11), e roubou várias pessoas que estavam no interior do estabelecimento. Armados, eles renderam clientes e funcionários. Toda a ação foi registrada pelo sistema interno de segurança.

As imagens mostram quando dois suspeitos descem de um carro modelo Uno Vivace. Eles caminham em direção à entrada do estabelecimento. Dentro do supermercado, começam abordando um dos clientes que faziam compras, e, com as armas à mostra, passam a intimidar as vítimas.

VEJA MAIS

Em seguida, os assaltantes percorrem o supermercado retirando o dinheiro dos caixas e roubando outros clientes. A dupla também ameaçou os funcionários durante a ação criminosa. Após subtraírem os objetos e o dinheiro, os dois criminosos saem tranquilamente do estabelecimento.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que investiga o roubo. Um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar, porém, não foi informada a identidade do criminoso e nem o local onde ocorreu o confronto. Nessa mesma ação foram apreendidos um carro com a placa clonada, uma arma de fogo, munições, celulares e uma máquina de cartão de crédito. Equipes trabalham para identificar e localizar dois suspeitos que estão foragidos. Testemunhas foram ouvidas para auxiliar nas investigações.