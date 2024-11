Corpo de homem é encontrado em avançado estado de decomposição em Ourilândia do Norte

O corpo de um homem foi encontrado na zona rural de Ourilândia do Norte, no Sul do Pará. Não foi posssível reconhecer o cadáver devido o avançado estado de decomposição. O homem foi encontrado na noite de sábado (16), próximo à vicinal do Gaúcho, por pessoas que passavam pela área e acionaram a Polícia Militar (PM). Uma perícia foi solicitada à Polícia Científica do Pará (PCP) de Marabá.

Segundo informações do portal Fato Regional, equipes do 36º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e da Delegacia de Ourilândia do Norte foram acionados e estiveral no local por volta de 22h do sábado para analisar a situação em que o corpo foi encontrado. Restava do rapaz apenas as roupas: camiseta preta, calças jeans, botas pretas e um colar. O corpo foi removido e algumas diligências foram iniciadas para tentar saber a identidade do homem.

Uma das suspeitas é que se trate de um rapaz de Tucumã que está desaparecido. Familiares foram acionados para o primeiro procedimento de identificação. Por causa do estado de decomposição em que foi encontrado, a expectativa é que Polícia Civil só confirme a identidade após a perícia da Polícia Científica do Pará.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso, podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). Também é possível ligar para o telefone 190. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Pelo Whatsapp (91) 98115-9181 é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara. Em nenhum dos casos é necessário se identificar.