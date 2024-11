Três jovens são baleados durante intervenção policial em São Caetano de Odivelas

De acordo com a Polícia Militar, em São Caetano de Odivelas, uma intervenção policial resultou no baleamento de três jovens suspeitos do crime de extorsão, conforme foi registrado pela PM, em Boletim de Ocorrência, por volta das 22h do sábado (16/11).

Conforme o relato da Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/33° PEL/São Caetano de Odivelas), uma equipe da Companhia foi acionada, por telefone, com a notícia sobre três homens praticantes de crimes de extorsão em São João da Ponta, município na mesma região de São Caetano, no nordeste paraense. Os suspeitos teriam fugido de canoa para São Caetano de Odivelas, e estavam armados.

Com a informação, incluindo a descrição dos três suspeitos, agentes da PM de São Caetano de Odivelas foram, de imediato, para a área do porto do Pepeua, no bairro de mesmo nome. À frente da ação, estavam o 2º sargento PM Sousa, o soldado Nepomucena e o PM Hellgto, cuja patente não foi informada no B.O.

Segundo o Boletim de Ocorrência, “no Porto do Pepeua, ao avistarem a equipe policial, os indivíduos sacaram cada um uma arma de fogo para atentar contra a vida dos policiais; que, para repelir a injusta agressão, utilizando dos meios proporcionais, realizou disparos. Os três indivíduos foram atingidos e um deles caiu no rio. De pronto, a guarnição encaminhou os outros dois indivíduos para o hospital do município”, diz o BO.

A PM apreendeu uma pistola Taurus PT940 com numeração suprimida; uma pistola Taurus com a numeração SGZ 55530; 34 munições ‘ponyo 40’, e, também, três carregadores de pistola PT 940; um celular samsung cor azul; um celular iphone rosa e um motor de embarcação do tipo rabeta cor vermelha.