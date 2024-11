Ex-policial militar é assassinado a tiros por quatro homens em Altamira

Elias Cavalcante de Lima, ex-policial militar, foi morto a tiros quando estava na casa de familiares no Bairro Jatobá, em Altamira, sudoeste do Pará. O crime ocorreu na noite de sábado (16/11), quando ao menos quatro homens, em duas motocicletas, teriam feito vários disparos contra o ex-agente. A vítima morreu na hora. O caso é investigado pela Polícia Civil.

"Equipes da Delegacia de Homicídios de Altamira trabalham para identificar e localizar os envolvidos no crime. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações", informou a PC, em nota.

Segundo as informações policiais, testemunhas relataram que a vítima estava dentro da casa dos familiares. Por volta de 23h30, alguém teria o chamado da parte da frente da residência. Ao sair do imóvel, Elias foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. Após o crime, os quatro suspeitos, que estavam em motocicletas, fugiram.

Ainda segundo a polícia, não há informações sobre quem seriam os suspeitos. Um dos executores estaria com uma bolsa de entrega nas costas, mas não teve a identidade descoberta. Ainda não há mais informações sobre o que teria motivado a morte do ex-policial. No entanto, os familiares informaram que Elias teria passagens pela justiça que, inclusive, teriam causado a expulsão dele da Polícia Militar. Não foram informados quais seriam os ilícitos onde o ex-policial supostamente estaria envolvido.

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime para realizar as apurações sobre o homicídio A Polícia Científica também esteve no imóvel para realizar a perícia e remover o corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Estojos de munição calibre .40 foram encontrados próximos ao corpo de Elias Cavalcante.