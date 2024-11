Homem é perseguido e morto a tiros na BR-316, em Benevides

Gustavo Pereira Pantoja, de 22 anos, foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (15/11), após ser perseguido enquanto trafegava em um carro de passeio pela BR-316, em Benevides, região Metropolitana de Belém. Conforme as informações iniciais, o crime ocorreu próximo ao ‘trevo’ que dá acesso a entrada de Mosqueiro. Ainda não há informações sobre quem seriam os executores de Gustavo. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

“A Polícia Civil informa que a delegacia de Benevides apura o crime de homicídio contra Gustavo Pereira Pantoja, de 22 anos. Perícias foram solicitadas”, informou a PC, por meio de nota.

De acordo com as informações policiais, Gustavo estaria trafegando pela BR-316, sentido Santa Izabel do Pará, quando passou a ser perseguido pelos assassinos. A vítima teria tentado fugir, mas o veículo em que estava, um carro de cor preta, foi atingido por vários tiros de arma de fogo. A vítima fez uma manobra e parou no acostamento, momento que os executores a retiraram do carro e efetuaram mais tiros. Após o crime, os suspeitos fugiram.

Pessoas que passavam pela área acionaram a Polícia Militar e informaram sobre o caso. Após constatarem que a informação sobre o homicídio procedia, a PM informou o caso para a Polícia Científica, que foi ao local para realizar a perícia e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal. “A Polícia Científica do Pará informa que fez a remoção do corpo e perícia no local do crime”, comunicaram em nota.