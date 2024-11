Homem é morto a tiros na frente da própria casa em Marabá

Tallysson Gabriel Silva Lima foi morto a tiros enquanto estava com a namorada, na frente da própria casa, na avenida Benjamim Constant, na Marabá Pioneira, município de mesmo nome, no sudeste do Pará. O crime ocorreu na noite de quinta-feira (14/11), quando o executor surpreendeu a vítima e desferiu os disparos de arma de fogo. A namorada de Tallysson Gabriel não foi ferida. O caso é investigado pela Polícia Civil.

“A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Marabá apura a morte de Tallysson Gabriel Silva Lima. Perícias foram solicitadas”, comunicou a PC, em nota.

Segundo as informações policiais, o crime teria ocorrido por volta de 23h. Os agentes foram acionados após a informação do homicídio e, ao chegar no endereço, encontraram o jovem morto na calçada da via. Testemunhas informaram aos PMs que o jovem estava sentado na calçada quando foi morto. A namorada do jovem, ao ver o homem balear Tallysson Gabriel, correu para se esconder dentro da casa.

A Polícia Militar realizou o acionamento da Polícia Científica. Os peritos analisaram a cena do crime para auxiliar nas investigações sobre a morte do jovem. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. “A Polícia Científica do Pará informa que o corpo de Talysson Gabriel Silva Lima será periciado e liberado para a família”, comunicou em nota. Buscas foram feitas pela área, em busca do autor do homicídio, mas ninguém foi preso. A motivação para o assassinato ainda será apurada pelas autoridades policiais.