Homem é preso acusado de matar a própria mãe no dia do aniversário dela

Um homem foi preso em flagrante sob a acusação de ter assassinado a própria mãe em um condomínio de luxo localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no último domingo (17). O corpo de Marly Ferreira Paes, de 63 anos, foi encontrado por vizinhos dentro do apartamento.

De acordo com relatos dos moradores, Marly estava se preparando para comemorar seu aniversário em um churrasco na data do incidente. Preocupados com a situação, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que rapidamente se dirigiu ao local.

A Delegacia de Homicídios está investigando as circunstâncias que levaram ao crime. Até o momento, a motivação para o ato ainda não foi esclarecida. Após a perícia, o corpo de Marly foi enviado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, onde será submetido a exames adicionais.