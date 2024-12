Criminosos armados roubam mercantil em Santarém e ameaçam as vítimas

Dois homens armados roubaram um mercantil localizado no bairro Alvorada, em Santarém, oeste do Pará, na tarde de segunda-feira (2). O caso foi registrado por câmeras de segurança, que capturaram o momento em que os assaltantes roubaram dinheiro, produtos e pertences pessoais de pessoas que estavam no local, entre elas funcionários do estabelecimento.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram que um dos criminosos, vestindo uma camisa de mangas compridas, obrigou um funcionário a se ajoelhar no chão, enquanto o outro suspeito permaneceu na entrada do estabelecimento. Esse segundo bandido forçou duas pessoas que estavam do lado de fora a entrarem no mercantil, onde também foram rendidas e ficaram sob a mira de uma arma.

Enquanto isso, o criminoso que estava próximo ao caixa roubava dinheiro e produtos do estabelecimento. Após o assalto, os suspeitos determinaram que as vítimas se dirigissem aos fundos do mercantil, antes de fugirem em uma motocicleta modelo Factor, de cor vermelha. Ambos utilizavam capacetes, dificultando a identificação.