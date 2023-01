Crimes em Altamira: equipes especializadas das polícias foram enviadas para o município

Equipes especializadas e de inteligência das Polícias Civil e Militar foram enviadas para o município de Altamira, para atuar, de forma integrada, junto às forças locais, reforçando as operações de combate à criminalidade com ações ostensivas e repressivas por meio de ações estratégicas.

Essas equipes também vão garantir celeridade nas investigações dos crimes ocorridos no município, para identificar e responsabilizar os autores, bem como apurar as motivações.

As informações foram divulgadas, nesta terça-feira (31), pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará. A Segup reiterou que todas as medidas estão sendo adotadas e qualquer informação que auxilie nas investigações pode ser repassada via Disque-Denúncia 181.

Nos últimos quatro dias, cinco mortes com características de execução

Nos últimos quatro dias, Altamira registrou cinco mortes violentas. Todos crimes com características de execução, segundo o portal A Voz do Xingu. O caso mais recente ocorreu na noite desta segunda-feira (30). Um casal foi assassinado com mais de 10 tiros no bairro Sudam II. As vítimas foram uma jovem de 19 anos e o marido dela, 30.

O casal foi executado diante de uma criança que estava no colo da mulher. O menino não foi atingido pelos disparos, mas ficou machucado após cair dos braços da mãe, que foi assassinada.

No sábado de madrugada, um servidor público de Vitória do Xingu, de 29 anos, foi executado com 10 tiros no bairro Jardim Independente II. Ainda no sábado (29), um atirador morreu depois que foi atingido pelo marido da mulher que seria o alvo dos tiros. O caso ocorreu no centro da cidade. A mulher foi atingida com três tiros e continua internada.

No domingo, à noite, um homem foi assassinado dentro de um bar, na Avenida Perimetral, também a tiros. Até agora nenhum suspeito de envolvimento nos assassinatos foi preso.