Criança de seis anos some após afogamento em Salvaterra; equipes de resgate seguem as buscas

Uma criança de seis anos desapareceu na tarde da última sexta-feira (15/11) no momento em que tomava banho nas águas da Praia Grande de Joanes, localizada em Salvaterra, no arquipélago do Marajó, no Pará. O caso foi registrado por volta das 17h. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima estava acompanhada de uma segunda criança e mais dois adultos – os quais foram resgatados.

Mergulhadores do 18º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, com apoio das polícias Civil e Militar, foram enviados de Belém para reforçar as operações de resgate, que continuam em andamento.

“O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que realizou o resgate de uma criança e dois adultos. As buscas pela última criança desaparecida seguem neste sábado, 16”, informou a corporação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil reforçou que “equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará trabalham para localizar a criança desaparecida”.