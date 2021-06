Bombeiros resgatam cinco pessoas de embarcação que naufragou na Ilha do Marajó

Cinco vítimas do naufrágio de uma pequena embarcação foram resgatadas nesta quinta-feira (4), a aproximadamente 300 metros da margem da Praia do Pesqueiro, em Soure, no arquipélago do Marajó. A ação foi coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, durante a operação "Corpus Christi". As vítimas, todas do sexo masculino, com idades entre 14 e 66 anos, foram resgatadas com vida pela guarnição de Guarda-vidas que faz a prevenção naquele balneário.

Os sargentos BM Joelson e Azevedo foram os primeiros a chegar no local. Lá, foram identificados as vítimas, que estavam bastante debilitadas e nervosas. Em seguida, chegaram os cabos BM Nunes e Natividade para atuar no caso. A primeira ação dos Guarda-vidas foi tranquilizar a todos, para mantê-los flutuando e seguros no barco, que estava virado.

Em seguida, eles foram levados até a margem, em um local seguro na faixa de areia. Além dos profissionais dos Bombeiros, a ação que contou com o apoio da comunidade local, demais banhistas e uma guarnição da Polícia Militar, que prestou apoio.

Após o resgate das vítimas, a guarnição de Guarda-vidas, juntamente com outros pescadores, fez o traslado da embarcação naufragada até a faixa de areia. O resgate durou aproximadamente 30 minutos.