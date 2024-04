Corpos encontrados em barco no Pará serão enterrados em cemitério de Belém nesta quinta-feira (24)

Os nove corpos encontrados em barco africano à deriva na região do município de Bragança, no Estado do Pará, serão enterrados em cerimônia laica no Cemitério São Jorge, no bairro da Marambaia, em Belém, na quinta-feira (25). Conforme a Polícia Federal, está previsto que o sepultamento ocorra por volta de 10h. Representantes de todas as instituições que participaram do resgate estarão presentes no local.

O procedimento é de inumação, pois permite que, caso seja do interesse das famílias das vítimas, os corpos possam ser exumados e sepultados em outro local. Conforme a PC, está confirmada a presença de representantes da Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), Organização Internacional para as Migrações (OIM), Agência da ONU para Refugiados (ACNUR), Polícia Federal, Marinha, Corpo de Bombeiros, Polícia Científica do Pará, Polícia Militar, Polícia Civil, Grupamento Aéreo de Segurança Pública (GRAESP), Guarda Municipal de Bragança, Defesa Civil do Estado, Defesa Civil de Bragança e Defesa Civil do Estado do Pará.

Até o momento, nenhuma vítima foi identificada. A Polícia Federal mantém contato permanente, via Interpol, com entidades internacionais, enquanto a perícia é feita no Instituto Nacional de Criminalística (INC), em Brasília.

Relembre o caso

A embarcação foi encontrada no dia 14/04 à deriva em Bragança, litoral paraense. Dentro dela estavam oito corpos e um outro foi achado próximo ao barco. Uma grande operação foi realizada pelas autoridades do Pará e também de Brasília para realizar a remoção dos cadáveres e da embarcação de maneira segura. Conforme a PF, 25 capas de chuvas foram encontradas no barco, além de 27 aparelhos celulares, o que faz as autoridades acreditarem que mais de 20 pessoas tenham morrido durante o trajeto do continente africado, de onde as vítimas saíram, até o Pará, onde foram encontradas mortas.