PF encontra 27 celulares dentro da embarcação onde corpos foram localizados no Pará

Além das 25 capas de chuva encontradas na embarcação onde estavam oito dos noves corpos encontrados em Bragança, litoral paraense, no último final de semana, as autoridades localizaram 27 telefones. Esses aparelhos telefônicos, segundo a Polícia Federal (PF), foram encaminhados ao Instituto Nacional de Criminalística, onde serão periciados. Na quarta-feira (17), a PF e a Polícia Científica do Estado do Pará (PCEPA) terminaram a perícia no barco, assim como de todos os pertences, vestes e objetos que estavam em seu interior.

A Polícia Federal espera que as possíveis informações extraídas desses celulares, dos chips e cartões de memória, em conjunto com ações de cooperação internacional, possam ser utilizadas para trazer indicativos sobre a identidade dos ocupantes da embarcação.

Ainda na quarta (17), os agentes realizaram o exame dos nove corpos. A atividade envolveu mais de 30 pessoas em trabalho multidisciplinar, adotando o padrão de Identificação de Vítimas de Desastres (Disaster Victim Identification, DVI), da Interpol.

A PF informou que a perícia nos cadáveres foi feita da seguinte forma: exame radiológico; exame de vestes, pertences, documentos e adereços; exame médico-legal, com coleta de material para exames de DNA e de isótopos estáveis; exame odontolegal; exame necropapiloscópico; e estação de verificação de documentos e controle de qualidade.

Os dados colhidos foram enviados para continuar o processo de identificação em Brasília, no Distrito Federal, pelo Instituto Nacional de Criminalística e Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal, com apoio da Interpol e organismos internacionais.

Perícia da embarcação

A embarcação foi trazida a Belém na quarta (17), e se na Base Naval de Val de Cães, na capital paraense. Ela será periciada por técnicos da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), para o Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), já instaurado pela CPAOR.

Em nota, a Capitania dos Portos explicou que o objetivo da perícia é "buscar indícios que esclareçam as causas do acidente". Serão analisados, ainda, elementos que indiquem a origem da embarcação.

A Marinha do Brasil coloca à disposição do cidadão os telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000, para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ao meio hídrico.