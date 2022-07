Corpo é encontrado no rio Guamá; suspeito confessou o crime e foi preso

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (5), nas águas do rio Guamá, na comunidade Serraria Boa Vista, meio rural de São Miguel do Guamá. A vítima foi identificada como Manoel Diniz Teixeira. O corpo foi encontrado por um pescador, que o amarrou próximo de um local seguro até a chegada das autoridades policiais. O suspeito de matar a vítima foi identificado como Nael da Silva Souza. Ele confessou o crime e foi preso. As informações são do Portal SMG.

Nael contou aos policiais que iria usar drogas quando Manoel supostamente o agrediu com uma garrafa. O suspeito chegou a ficar com a mão machucada e revidou com a mesma garrafa. Manoel foi golpeado no pescoço. A vítima caiu desacordada no chão. O suspeito fugiu logo em seguida.

No entanto, Nael contou que não jogou o corpo nas águas do rio Guamá. Antes do crime ser cometido, o suspeito estava acompanhado de outras três pessoas, incluindo o próprio irmão da vítima.

“Eu peguei o gargalo da garrafa dele e só sei que eu dei-lhe e pegou no pescoço. Ele ficou caído lá e eu corri. Os outros três que estavam já tinham saído. Um era irmão dele e o outro era meu irmão, conhecido como Natalzinho. Só eu que furei ele, porque ele queria me matar”, diz Nael em um vídeo compartilhado nas redes sociais onde confessa o crime.

A Polícia Científica do Pará (PCP) fez a remoção do corpo do local.