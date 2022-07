Corpo de homem é encontrado em igarapé; vítima tinha uma perfuração no pescoço

Um corpo foi encontrado boiando em um igarapé, na manhã deste sábado (2), no bairro Parque Dez, zona sul de Manaus, Amazonas. Uma pessoa que passava pelo local avistou o cadáver e acionou as autoridades. As informações são do portal D24am.

A equipe da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi quem atendeu a ocorrência. De acordo com testemunhas, jacarés estavam ao redor do corpo do homem, que foi retirado do igarapé pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

“Nós chegamos com a guarnição de serviço só para tirar o corpo da margem que estava no igarapé”, relatou o tenente do Corpo de Bombeiros, Ewerton.

O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) informou que uma perfuração por arma branca foi identificada no pescoço da vítima. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).