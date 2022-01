Corpo é encontrado com faca cravada no peito dentro de igarapé

Um homem foi encontrado morto na noite desta terça-feira (25), com uma faca cravada no peito, dentro de um igarapé. O caso aconteceu no bairro de Redenção, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

Populares encontraram o corpo e acionaram policiais, que foram até o local. Segundo moradores da área, além da faca no peito do homem, disparos de armas de fogo foram ouvidos.

A Polícia investiga o caso.