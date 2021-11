Irmão encontra cabeça e pernas de vítima de homicídio dentro de saco

Aguinaldo Guedes encontrou a cabeça e as pernas de seu irmão, Policarpio Santos Guedes, de 26 anos, vítima de homicídio e esquartejamento. Os restos mortais foram encontrados dentro de um saco de fibra, na tarde desta terça-feira (16), em um igarapé de Manaus (AM). As informações são do portal D24am.

Os pedaços de Policarpio foram encontrados após o irmão da vítima saber que foram localizados também o tronco e os braços, na manhã desta terça.

“A gente reuniu a família para ir buscar, pois não teríamos sossego se não encontrássemos os outros membros do corpo. Fomos nos igarapés e nos deparamos com uma saca. Eu entrei na mata, puxei com uma vara e quando desembrulhei tive o conhecimento que era meu irmão”, explicou Guedes.

O irmão da vítima, que é pastor, retirou o saco do igarapé e o deixou em terra até a chegada de agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC). Ele relatou que os olhos de seu irmão estavam furados.

A família relatou que o jovem não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e estava desaparecido desde o início da tarde do domingo (14).

“Ele chegou a morar um tempo comigo. Era baterista do meu ministério, dava apoio na área da música e gostava de cantar. Depois ele foi morar com as minhas irmãs. Gostava de trabalhar”, disse o irmão da vítima.

O corpo esquartejado foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).