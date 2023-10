Corpo é encontrado em matagal no conjunto Maguari em Belém

O corpo de um homem aparentemente jovem, mas ainda sem identidade e idade divulgadas, foi encontrado em meio a um matagal no Conjunto Maguari, em Belém, na noite desta quarta-feira (18). Ainda não se sabe em que circunstâncias aconteceu a morte ou quem seriam os autores.

Uma guarnição do 4º Batalhão de Polícia Militar foi acionado para atender a ocorrência e está no local, preservando a cena do crime e aguardando o trabalho da Polícia Científica.

O corpo foi encontrado na Alameda 33, a última do conjunto Maguari, mas não é possível afirmar se ele foi morto no local ou deixado lá. A redação Integrada de O Liberal está aguardando mais informações sobre o caso.