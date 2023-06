Corpo é encontrado com sinais de violência em rio no bairro do Curuçambá, em Ananindeua

Um cadáver foi encontrado, na tarde desta sexta-feira (30), em um braço do Rio Maguari, no bairro do Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. O corpo foi identificado como sendo de Fabrício Sarmento, de 32 anos. Ele possuía sinais de violência, já que estava com as mãos e pés amarrados.

Os agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foram acionados às 13h30 e garantiram o isolamento do local, próximo ao Porto do Surdo, até a chegada da Divisão de Homicídios (DH) da Polícia Civil do Estado do Pará e da Polícia Científica do Pará (PCP). A remoção foi feita por volta de 16h30, após o reconhecimento do corpo pela família.

Ainda segundo os militares, a vítima teria passagens pela polícia por furto, roubo e tráfico de drogas. Há, ainda, a suspeita de que ele esteja envolvido com a morte de Jaciara Santos, a “Neguinha”, morta a pauladas dentro de uma quitinete, no bairro do Paar, também em Ananindeua, na manhã da última quarta (28), mas a informação não foi confirmada.

Até o momento, ninguém foi preso pela morte de Fabrício. O caso deve ser investigado pela Seccional do Paar.