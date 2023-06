Decapitado no Pará: caso de cabeça pendurada em tronco e corpo jogado em poço é registrado em Tucumã

Um crime praticado com muita crueldade foi registrado no município de Tucumã, no sul do Pará. Na manhã desta segunda-feira (26), um homem identificado parcialmente como Rodrigo foi encontrado morto e com muita maldade: ele teve a cabeça cortada e pendurada num tronco. O corpo foi jogado dentro de um poço.

Ainda segundo o portal Fato Regional, Rodrigo trabalhava como seleiro e morava numa propriedade rural que fica na vicinal Matadouro, perto da rodovia PA-279. A suspeita é de que ele tenha sido morto na noite de domingo (25), provavelmente ao retornar para casa. A cabeça dele ainda estava com capacete.

LEIA TAMBÉM:

Policiais civis e militares foram até o local e já começaram a coletar informações sobre o crime. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno. Mas quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).

A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Não é necessário se identificar.