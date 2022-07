Mulher mata 'amigo' a facadas em Tucumã

Um homem foi morto a facadas na noite da última quarta-feira (13), em Tucumã, região sudeste do Pará. A principal suspeita do crime é uma mulher conhecida pelo prenome de Raquel, 29 anos. A vítima, identificada como Thiago, de 30 anos, foi golpeada com quatro facadas e morreu antes de ser socorrida. Raquel foi presa em flagrante. Com informações do Native News Carajás.

De acordo com testemunhas, depois de ser atacado pela suspeita, Tiago teria tentado buscar ajuda na casa de uma vizinha, mas, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes da chegada dos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

À polícia, Raquel relatou que era bem próxima da vítima e que estavam sempre juntos, porém, não tinham envolvimento mais íntimo. No entanto, segundo ela, Thiago forçou a barra para que eles tivessem algo a mais. Mas, não deu detalhes sobre o motivo que a levou a ter esfaqueado o amigo.

A audiência de custódia aconteceu nesta quinta-feira (14), mas ainda não se sabe qual foi a decisão do juiz. A redação integrada de O Liberal aguarda mais informações sobre o caso.