Homem supostamente bêbado morre afogado em igarapé de Capanema

​​Um homem identificado apenas como “Índio” foi encontrado morto, nesta quarta-feira (28), dentro de um igarapé, na cidade de Capanema, nordeste paraense. Moradores da área relataram que possivelmente a vítima tenha morrido afogada sob efeito de bebida alcoólica, em circunstâncias que ainda estão sendo investigadas pela Polícia Civil, por meio da delegacia do município.

O corpo foi localizado por pessoas que passavam pelo local e acionaram, inicialmente, a Polícia Militar. Os agentes isolaram a área até a chegada da Polícia Científica do Pará, responsável por fazer a perícia e remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal (IML) de Castanhal, pois a cidade de Capanema não possui sede própria.

Nas redes sociais, internautas lamentaram a morte do homem e levantaram a hipótese de que ele estava alcoolizado quando morreu. “Deus lhe guarde em um bom lugar. Conhecia ele. Era sangue bom”, “Deus lhe guarde, companheiro. Gente boa”, “Provavelmente morreu afogado bêbado”, “Ele vivia bêbado”, comentaram.

Imagens compartilhadas no Facebook mostram “Índio” já sem vida, caído no igarapé. Através dos registros, é possível ver que ele estava de bruços e, aparentemente, trajava apenas um short. Exames realizados pela Polícia Científica devem esclarecer as causas e possíveis circunstâncias para o ocorrido.