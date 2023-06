Bombeiros procuram por jovem desaparecido em rio de Parauapebas

Um jovem de 23 anos, identificado como Mateus Rocha Martins, está desaparecido desde o último domingo, 04/06, após submergir no rio Parauapebas, no município de mesmo nome, na região sudeste do Pará. Ele e um grupo de amigos nadavam durante um momento de lazer quando, já próximo à margem, submergiu e não retornou mais. Várias hipóteses surgiram sobre o ocorrido, entre elas, que ele pode ter sido levado pela correnteza, ter tido câimbra ou ter sofrido um acidente com o peixe poraquê, muito comum nessa região. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) segue as buscas.

Antes do incidente, Mateus e um grupo de amigos, integrantes de uma quadrilha junina, celebravam a vitória da companhia de dança e o aniversário de um outro participante. Em entrevista ao Correio de Carajás, um desses amigos, o militar Johnatha de Sousa, conta detalhes do que aconteceu naquela tarde, quando decidiram nadar no rio:

"Eles tentaram atravessar o rio, na parte calma, e na hora da travessia eles acabaram sendo pegos pela correnteza. Era um grupo de quatro pessoas; um conseguiu voltar logo à margem e os outros dois chegaram ao outro lado”.

Bombeiros seguem na busca pelo terceiro dia consecutivo nesta terça-feira, 6. (Reprodução / Correio de Carajás)

O próprio policial também estava na água e teve muita dificuldade de voltar à margem devido à forte correnteza. À reportagem da TV Liberal, ele menciona outras duas hipóteses sobre o que pode ter acontecido com Mateus: "A gente acredita que deu câimbra nele na hora, mas também, devido às partes de pedra, a gente pensa que pode ter sido ataque de poraquê, porque há relatos de que tem poraquê nessa área".

As buscas pelo jovem são realizadas pelo 23º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Parauapebas. "A gente está com esperança de que ele possa ter estar em algum lugar, desacordado", diz Johnatha de Sousa, amigo da vítima.

A redação integrada de O Liberal solicitou nota do CBMPA sobre como estão as buscas nesta terça-feira, 6. A corporação informou que elas continuam normalmente pelo terceiro dia consecutivo.