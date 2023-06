Criança morre após se afogar na praia do Amor, na ilha de Outeiro

Uma criança morreu após se afogar na praia do Amor, na ilha de Outeiro, no domingo (4). Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) informaram que foram acionados por causa do desaparecimento de uma criança na praia.

A criança, de idade não divulgada, foi encontrada desacordada. Os militares realizaram os procedimentos iniciais de resgate e, em seguida, tendo em vista a gravidade da situação, encaminharam o menino ao posto de saúde, onde, porém, foi constatado o óbito.

VEJA MAIS:

Ainda segundo a nota, ele estava acompanhado do pai no momento do acidente, mas não há detalhes sobre como tudo ocorreu. Também em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado na Delegacia de Outeiro. “A criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Perícias foram requisitadas”, acrescentou.