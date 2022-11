Corpo do sexo masculino foi encontrado à beira da rodovia em Terra Alta, no Pará

O corpo de uma pessoa do sexo masculino foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 28, às margens da rodovia PA-136, no município de Terra Alta no nordeste do Pará. A vítima ainda não foi identificada e está trajando uma bermuda jeans e uma blusa preta. Com informações de Correio do Norte.

No momento, forças de segurança já estão no local tomando as primeiras provicêndias. Quaisquer informações que possam ajudar a identificar a vítima, ou esclarecer o que pode ter acontecido, podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar

A redação integrada de O Liberal solicita mais informações às autoridades.

