Corpo de vítima de homicídio é encontrado em via pública de Breu Branco

O corpo de José Silva Santana, conhecido como 'Netão', foi encontrado em uma via pública de Breu Branco, na tarde da última quinta-feira (12). A Polícia Civil já abriu inquérito para esclarecer o homicídio. O cadáver foi achado por moradores às margens da rua que liga os bairros de Ismar Vilela e Felicidade. As informações são do site Tucuruí Portal da Cidade.

De acordo com as informações da equipe do delegado Rommel Souza, o local em que o corpo de José Silva foi localizado é uma região desabitada, de pouca movimentação. Ao lado do corpo foram encontrados dois cartuchos de espingarda calibre 36, que a polícia acredita tenham saído da arma que matou Netão.

Após ser acionada pelos moradores da área, a Polícia Militar enviou uma guarnição para o local e acionou a equipe do Instituto Médico Legal para as providências cabíveis. Como Breu Branco não dispõe de unidade do IML, o corpo foi levado para Tucuruí.

Sobre o crime, a polícia informou que abriu inquérito e vai ouvir familiares e amigos para buscar informações sobre a motivação e a autoria do assassinato.