Três pessoas de uma mesma família morrem após voadeira afundar em Tucuruí

Um total de 12 pessoas estavam na lancha-voadeira, embarcação movida a motor, que virou no lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHT). Nove passageiros foram resgatados com vida e três pessoas de uma mesma família morreram. Os mortos foram identificados como o casal Raimunda Cordeiro e José Agripino Gaia, além do neto deles, Enzo Gabriel. Com informações do Portal da Cidade Tucuruí.

O Corpo de Bombeiros de Tucuruí, no sudeste do estado, confirmou as mortes e o resgate das pessoas. A corporação também informou que o tempo chuvoso contribuiu para o naufrágio, pois que a voadeira, que é composta por motor e popa, acabou virando no Lago da UHT.

Ninguém usava colete salva-vidas

Alguns tripulantes também se jogaram no rio para não afundar com a embarcação. Conforme o tenente bombeiro Mateus Macedo, o Corpo de Bombeiros não demorou a chegar ao local, e encontrou uma família que já havia conseguido atravessar o rio com a ajuda de barqueiros.

O tenente Macedo também informou que ninguém na embarcação usava o colete salva-vidas. O corpo de Raimunda Cordeiro foi encontrado ainda durante a noite de domingo, próximo ao local do naufrágio. Os corpos de José Agripino e de Enzo só foram localizados na manhã desta segunda-feira (9).

Ainda não foi identificado o modelo da embarcação que naufragou, mas de acordo com as apurações iniciais, o transporte teria a capacidade para transportar até 25 passageiros. A Polícia Civil investigas o trágico acidente fluvial.