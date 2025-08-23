Capa Jornal Amazônia
Corpo de mulher é encontrado esfaqueado em São Geraldo do Araguaia, no Pará

Identificação da vítima foi realizada por tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo nomes e desenhos

O Liberal
fonte

Polícia Civil confirmou que a mulher foi morta a golpes de faca e investiga autoria e motivação do crime (Divulgação)

O corpo de uma mulher foi encontrado na manhã da última sexta-feira (22) às margens de uma estrada rural em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. A Polícia Civil confirmou que se trata de Divina Karla, vítima de esfaqueamento. As motivações estão sendo investigadas.

Segundo informações dos policiais, o corpo estava em estado avançado de putrefação e foi localizado por populares por conta do mau cheiro e da presença de urubus na região. A Polícia Militar foi acionada e, em seguida, comunicou o achado à equipe de investigação da Polícia Civil.

A identificação de Divina Karla foi realizada por tatuagens espalhadas pelo corpo, incluindo o nome “Pyetro Péricles” nas costas, “Karla” abaixo do umbigo, desenhos de flores e uma tatuagem tribal. 

Conforme o delegado Edésio Ribeiro, responsável pelas investigações, a vítima já possuía passagens policiais por furtos e era usuária de entorpecentes.

As autoridades informaram que os trabalhos agora se concentram na coleta de informações que possam levar à identificação do autor do crime. O Grupo Liberal solicitou nota da Polícia Civil sobre o caso e aguarda uma resposta. 

